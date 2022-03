Für das Tanken in Polen gelten nun Limits Stand: 04.03.2022 14:22 Uhr Immer mehr Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich in der letzten Zeit auf Grund der hohen Spritpreise im Land auf den Weg nach Polen gemacht. Nun dürfen dort aber keine Kanister mehr gefüllt werden.

Nachdem die polnische Regierung im Zuge der starken Inflation Ende des Jahres 2021 erst die Mineralölsteuer gesenkt hatte, wurde Anfang Februar 2022 auch die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel vorläufig abgeschafft. Das führte zu rund 15 Cent Ersparnis pro Liter Benzin oder Diesel und teilweise langen Warteschlangen vor den Zapfsäulen. Damit soll jetzt allerdings Schluss sein.

Diese Limits gelten jetzt fürs Tanken in Polen

Da sich seit Beginn des Ukraine-Kriegs der Absatz von Benzin und Diesel fast verdoppelt habe, sah man sich zu diesem Schritt gezwungen, so der Mineralölkonzern Orlen auf seiner Homepage. Er hatte als größte Tankstellenkette Polens zuerst ein Limit eingeführt. Inzwischen haben sich weitere Tankstellenbetreiber dieser Regelung angeschlossen. Es gebe zwar keine Benzin- und Dieselknappheit in Polen, aber logistische Probleme auf Grund der großen Nachfrage, heißt es von Tankstellenbetreibern. Pkw dürfen nun nur noch bis 50 Liter und Lkw bis zu 500 Liter tanken. Das Befüllen eines zusätzlichen Kanisters wird so also schwierig bis unmöglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 04.03.2022 | 12:00 Uhr