Stand: 14.05.2021 07:24 Uhr Für Kurzbesuche in Polen entfällt die Quarantänepflicht

Wer sich weniger als 24 Stunden in Polen aufhält, muss danach nicht mehr in Quarantäne. Polen ist vom Robert-Koch-Institut in dieser Woche vom Corona-Hochrisikogebiet zum Risikogebiet zurückgestuft worden. In der entsprechende Bundesverordnung heißt es, wer sich nicht länger als 24 Stunden außerhalb Deutschlands in einem Risikogebiet - wie beispielsweise Polen - aufgehalten hat, muss nach Rückkehr nach Deutschland nicht mehr in Quarantäne oder einen Coronatest vorlegen. Wer nach Polen einreist, muss einen aktuellen negativen Anti-Gen-Test vorweisen können. Ansonsten muss er zehn Tage in Quarantäne. Die Einschränkungen entfallen auch für Genesene und für doppelt geimpfte Menschen. | 14.05.2021 07:24