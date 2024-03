Für Foto von Schornstein: Jugendlicher stürzt 20 Meter in die Tiefe In Kuhlen-Wendorf ist am Donnerstag ein Jugendlicher von einem alten Schornstein gestürzt. Er zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Um Fotos von einem Schornstein zu machen, ist am Donnerstagabend ein 17-Jähriger auf einem Gelände in Kuhlen-Wendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) auf das 20 Meter hohe Bauwerk geklettert. Dabei löste sich am oberen Ende eine in die Ziegel eingelassene Stahlsprosse. Der Jugendliche, der in Begleitung seines 18-jährigen Bruders war, stürzte in die Tiefe und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Opfer war ansprechbar

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 17-Jährige ansprechbar. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Schwerin gebracht. Der Bruder wurde nicht verletzt.

