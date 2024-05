Stand: 31.05.2024 11:04 Uhr Fünf Festnahmen nach Fund von Cannabisplantagen in MV

Ermittler haben am Mittwoch zwei große Cannabisplantagen in Bad Kleinen und Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) ausgehoben. Fünf Tatverdächtige wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Den Männern im Alter zwischen 22 und 42 Jahren wird bandenmäßiger Handel mit Cannabis vorgeworfen. Hunderte Pflanzen und Setzlinge sowie Aufzuchtequipment und Bargeld wurden bei den Durchsuchungen in der Nähe von Schwerin beschlagnahmt.

