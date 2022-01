Stand: 20.01.2022 15:22 Uhr Führerschein-Umtausch: Fristen verlängert

Bis zum Jahr 2033 müssen alle alten Führerscheine umgetauscht worden sein. Doch zur Zeit sind viele Führscheinstellen im Land überlastet. Wer zum Beispiel in Rostock seinen Führerschein umtauschen möchte, erhält momentan einen Termin im Oktober. Im Kreis Ludwigslust-Parchim und in Schwerin erschwert der Cyberangriff vom vergangenen Jahr den Umtausch. Die Fristen wurden verlängert, das Verwarngeld in Höhe von 10 Euro für nicht umgetauschte Führerscheine müsse bis zum Sommer nicht gezahlt werden. | 20.01.2022 15:20