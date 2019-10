Stand: 28.10.2019 06:37 Uhr

Frühere Dämmerung: Warnung vor Wildwechsel

Nach dem Wechsel auf die Winterzeit warnt die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern vor einer erhöhten Gefahr von Wildunfällen: Während die Menschen die Uhr um eine Stunde zurückstellen, bleiben die Tiere bei ihren Gewohnheiten. Autofahrer müssen daher schon am späten Nachmittag mit verstärktem Wildwechsel auf den Straßen rechnen.

Vorsicht in der früheren Dämmerung

Mit einsetzender Dämmerung ist besondere Vorsicht angesagt: Gerade zu dieser Zeit sind laut Polizei viele Wildtiere zur Futtersuche unterwegs und überqueren dabei auch vielbefahrene Straßen. In der vergangenen Woche kam es allein im Landkreis Ludwigslust-Parchim zu knapp 100 Wildunfällen, bei denen auch Menschen zu Schaden kamen.

Unfälle mit Verletzten und Schäden

In der Nähe von Wittenburg wurde ein 30-jähriger Quad-Fahrer schwer verletzt, als er versuchte, einem Dachs auf der Straße auszuweichen. Bei einem Wildunfall mit sechs beteiligten Autos auf der A24 entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Am späten Samstagabend hat ein Wildschwein einen Unfall auf der A 19 bei Rostock verursacht. Drei Fahrzeuge waren beteiligt, es blieb bei Sachschäden.

Großer Anteil von Wildunfällen

Im Kreis Ludwigslust-Parchim machen Unfälle mit Wildtieren knapp 40 Prozent aller Verkehrsunfälle aus. Im vergangenen Jahr ereigneten sich laut Polizei allein auf den Straßen des Landkreises insgesamt 2.975 Wildunfälle, bei denen 28 Verkehrsteilnehmer verletzt wurden. Fünf davon schwer.

