Stand: 30.08.2019 13:32 Uhr

Apfelernte: Obstbauern rechnen mit enormen Verlusten

Die Apfelbauern in Mecklenburg-Vorpommern blicken mit Sorge auf die diesjährige Apfelernte: Höchstens 15.000 Tonnen Äpfel würden in diesem Jahr zusammenkommen, schätzt Obstanbauberater Rolf Hornig von der landeseigenen LMS Agrarberatung. Im vergangenen Jahr waren es seien Aussagen zufolge mehr als drei mal so viele. Ursache sei unter anderem der milde März: Aufgrund der Temperaturen hatten die Bäume zwei Wochen früher als üblich geblüht. Viele Blüten seien bei den Nachtfrösten im April und Mai erfroren. Auch den Bienen war es zu kalt, so dass weniger verbliebene Blüten als sonst bestäubt werden konnten.

Beliebte und seltene Apfelsorten











































Nur wenige Ausnahmen in MV

Die einzige regionale Ausnahme bildet die Kühlung, der Höhenzug bei Kröpelin. Die Plantagen dort liegen durch die hügelige Landschaft besonders hoch und geschützt. Hier sind nach Erzeugerangaben kaum Apfelblüten erfroren. Nur in Boddin hätte ein Betrieb viele seiner blühenden Apfelbäume an den kalten Tagen mit Wasser besprüht und so geschützt, so Hornig. Auch dort gibt es weniger Frostschäden.

Videos 28:30 NDR Fernsehen Start der Apfelernte NDR Fernsehen Auf dem Bioobsthof von Birgit Mählmann beginnt die Apfelernte. Bei Jürgen Richter und Silvio Mai auf Gut Bergfeld in Mecklenburg ist Hofverkauf. Video (28:30 min)

Einige Sorten sind noch nicht reif

Der Verband Mecklenburger Obst- und Gemüseanbauer startete am Freitag offiziell in die Apfelernte. Die Ernte des Sommerapfels Delcorf sei jedoch schon vor einigen Tagen gestartet. Andere Sorten wie Elstar oder Jonagold sind laut Hornig noch nicht reif und werden einige Wochen später als geplant geerntet. Der Apfel ist die wichtigste Obstkultur im Land und wird auf einer Fläche von rund 1.700 Hektar angebaut. Die meisten Früchte werden zu Saft, Mus oder Kindernahrung verarbeitet. Die wenigsten Äpfel werden als ganze Frucht verkauft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nordmagazin | 30.08.2019 | 13:00 Uhr