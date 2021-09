Stand: 01.09.2021 19:07 Uhr Fritz-Reuter-Literaturpreis 2021 für Edeltraud Richter

Der mit 2.000 Euro dotierte Fritz-Reuter-Literaturpreis 2021 geht an Edeltraud Richter aus Schönfeld/Trittelwitz bei Demmin (Mecklenburgische Seenplatte). Sie werde für ihr 2019 erschienenes Buch "Plietschen Kram: Plattdüütsche Gedichte un Geschichten ut uns Dag'" ausgezeichnet, teilte das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stavenhagen mit. Richter verstehe es, in ernsten und lustigen Geschichten Menschen mit allen Freuden und Sorgen des alltäglichen Lebens zu beschreiben - oft mit einem Augenzwinkern. Den Preis vergeben das Museum, die Reuterstadt Stavenhagen und eine Bank seit 1999. | 01.09.2021 19:06

