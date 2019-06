Stand: 28.06.2019 05:47 Uhr

Frist für Bericht zu Mallorca-Kita läuft aus

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Es wird eng für den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schwerin-Parchim: In diesen Tagen läuft die Frist zur Vorlage eines Berichts über die umstrittene Kita auf Mallorca ab. Der Regionalverband ist mit seinem Engagement auf der Ferieninsel deutschlandweit in die Kritik geraten. Die Bundes- und die Landesspitze der AWO erwarten bis zum 30. Juni handfeste Gründe für den Betrieb der Einrichtung auf Mallorca.

"Fachkräfte-Argument" nachträgliches Feigenblatt

Recherchen des NDR haben die Affäre im vergangenen Oktober ins Rollen gebracht. Die Spitze des Kreisverbandes um Geschäftsführer Axel Mielke und den Vorstandsvorsitzenden Bernd Sievers begründen das finanzielle Engagement auf Europas wichtigster Ferieninsel seitdem immer wieder mit der Gewinnung von Fachkräften. Auf Mallorca sollen Erzieher für den Einsatz in Mecklenburg-Vorpommern ausgebildet werden. Mielke und Sievers sind in der Vergangenheit auch auf Verbandskosten auf die Insel geflogen, um "nach dem Rechten" zu schauen. Allerdings scheint das ins Feld geführte "Fachkräfte-Argument" nur ein nachträglich bemühtes Feigenblatt zu sein: In ersten verbandsinternen Mitteilungen hieß es seinerzeit über die Kita, man wisse nicht, wie man zu dem Engagement gekommen sei.

Bundes- und Landesspitze zweifeln an Sinn der AWO-Kita

An dem Sinn der AWO-Kita zweifeln Bundes- und Landesspitze seit Bekanntwerden der Filiale. Sie sehen den Betrieb der Kita, die von einer Vertrauten Mielkes aus gemeinsamen Schweriner Tagen geleitet wird, kritisch. Verbandsintern wurde die Ablehnung erst am vergangenen Sonnabend bei einer Sitzung des Landesausschusses (Landesvorstand und Kreisverbände) in Rostock deutlich. Tagesordnungspunkt zehn hieß lapidar "Kita Mallorca". Der Tenor bei der Beratung: statt Kräfte auf Mallorca zu binden, sollte sich die AWO Schwerin-Parchim um die Dinge vor Ort kümmern. Vertreter des Schweriner Kreisverbandes fehlten. Landesgeschäftsführer Bernd Tünker hat nach Teilnehmerangaben lediglich eine kurze Stellungnahme des Kreisverbandes verlesen - die stieß auf allgemeine Heiterkeit. Darin soll davon die Rede gewesen sein, dass demnächst einige Erzieher von der Ferieninsel nach Mecklenburg-Vorpommern kommen würden.

Ministerpräsidentin Schwesig geht auf Distanz

In den anderen Kreisverbänden kann man der Argumentation der "Landeshauptstädter" nicht folgen. Erzieher-Mangel ließe sich ganz einfach durch bessere Bezahlung beheben, heißt es. Als Schutzbehauptung wird außerdem gesehen, dass die AWO auf Mallorca eine Art Entwicklungshilfe betreibe. Gerade Mallorca habe diese Hilfe aus Mecklenburg-Vorpommern nicht nötig, so führende AWO-Vertreter. Der Wismarer Kreisverband hatte seine Kritik schon im März intern deutlich formuliert. Die AWO der Hansestadt erwartet von den Schwerinern ein Ende des Projekts. Sollte das nicht geschehen, werde man sich auch öffentlich klar positionieren - "in Verantwortung für unsere Mitarbeiter, Mitglieder und die Menschen, die uns in unseren Einrichtungen vertrauen", so der Vorstandsvorsitzende Walter Baar in seinem Brief. Auch ein prominentes Schweriner AWO-Mitglied ist längst zum eigenen Verband auf Distanz gegangen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat mehrfach signalisiert, dass sie es besser fände, würde die AWO in ihrem Zuständigkeitsbereich aktiver werden - und nicht auf Mallorca.

AWO Schwerin-Parchim hält an Kita fest

Trotz aller Kritik: An der Spitze des Regionalverbandes herrscht offenbar eine Wagenburg-Mentalität, sie hält an der Kita fest. Vorstandschef Sievers gibt den Medien die Schuld, er hatte mit diffamierenden Anschuldigungen gegenüber dem NDR bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. Über seinen Verbleib an der Spitze wird spekuliert. Das Duo Sievers/Mielke habe schon zu lange das Heft in der Hand, so die Klage von AWO-Vertretern, die aber nicht zitiert werden wollen. Eine härtere Gangart gegenüber dem Regionalverband wird nicht mehr ausgeschlossen: Das AWO-Statut garantiert Landes- und Bundesspitze gewisse Eingriffsrechte. Diese sehen im äußersten Fall auch den Ausschluss aus der AWO vor. Sollte die Schweriner AWO auf ihrer Mallorca-Filiale beharren, scheint dieser Schritt denkbar. Landesgeschäftsführer Tünker erklärte auf Anfrage lediglich, man werde sich den Bericht des Kreisverbandes genau ansehen. "Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit", sagte Tünker.

