Stand: 31.03.2021 07:00 Uhr Friseurbesuch ab heute nur mit negativem Corona-Schnelltest

Von heute an sind fast überall in Mecklenburg-Vorpommern auch Friseurbesuche nur noch mit einem negativen Corona-Schnelltest möglich. Kunden müssen maximal 24 Stunden vor dem Termin einen solchen Test gemacht haben - entweder in der Apotheke, in einem Schnelltestzentrum oder mit einem gekauften Selbsttest vor Ort. Eine Ausnahme bildet die Hansestadt Rostock. Laut Gesundheitsministerium gilt die Regel dort erst vom 10. April an. In Rostock sind die Corona-Infektionszahlen im landesweiten Vergleich niedriger. | 31.03.2021 07:00