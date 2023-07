Stand: 07.07.2023 14:39 Uhr Frisch ausgebildet: MV stellt 94 Polizistinnen und Polizisten ein

Die Landespolizei bekommt 94 neue Kräfte, die frisch ihre Ausbildung an der Fachhochschule für Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow abgeschlossen haben. Innenminister Christian Pegel (SPD) überreichte den Absolventen nach zweijähriger Ausbildung am Freitag die Zeugnisse. Die 27 Frauen und 67 Männer sollen die Polizei über ganz Mecklenburg-Vorpommern verteilt verstärken, so das Innenministerium. Gut die Hälfte geht Anfang August zur Bereitschaftspolizei, die anderen in die Polizeiinspektionen. 16 Teilnehmer haben das Ausbildungsziel im ersten Anlauf nicht geschafft, für sie stehen Nachprüfungen an.

