Stand: 10.01.2021 17:25 Uhr Friedrichsmoor: 66-jährige Frau in ihrer Wohnung getötet

In Friedrichsmoor (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist eine 66-jährige Frau am Sonnabend in ihrer Wohnung gewaltsam zu Tode gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte, soll eine Obduktion die Todesursache klären. Die Ermittler hätten drei Männer aus dem Bekanntenkreis der Frau als Zeugen vernommen, um die Umstände der Tat zu klären. Das mutmaßliche Verbrechen war am späten Abend offenbar von Nachbarn der Polizei gemeldet worden.| 10.01.2021 17:25