Friedrich-Loeffler-Institut: Hohes Vogelgrippe-Risiko In diesem Herbst und Winter droht eine erneute Ausbreitung der Geflügelpest in Deutschland. Das FLI auf Riems geht von einem hohen Vogelgrippe-Risiko aus und ruft zu Wachsamkeit auf.

Das Risiko für einen neuen Ausbruch der Geflügelpest in Mecklenburg-Vorpommern ist derzeit hoch - zu diesem Ergebnis kommen Experten vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems bei Greifswald.

Situation wie bei vorherigen Ausbrüchen

In Russland und Kasachstan ist das stark krankmachende Virus vom Typ H5N8 in den vergangenen Woche immer wieder aufgetreten - sowohl bei Nutzgeflügel als auch bei Wildvögeln. Eine ähnliche Situation gab es schon in den Jahren 2005/2006 und 2016/2017. Damals kam es in der Folge auch in Deutschland zum Ausbruch der Geflügelpest.

Aufruf: Auffälligkeiten der Veterinärbehörde melden

Aus diesem Grund ruft das Friedrich-Loeffler-Institut alle Menschen hierzulande zur Wachsamkeit auf: Tote Wildvögel, aber auch auffälliges Verhalten bei Wasservögeln sollten sie sofort der Veterinärbehörde melden. Landwirte werden aufgerufen, die Sicherheitsmaßnahmen in ihren Geflügelställen zu überprüfen und wenn nötig zu verstärken.