Stand: 19.01.2023 14:36 Uhr Friedland: Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall

Auf einem Firmengelände in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat sich am Donnerstagvormittag ein Arbeitsunfall ereignet. Zwei 31 und 56 Jahre alte Männer waren laut Polizei für Reparaturarbeiten in einem Arbeitskorb in drei Metern Höhe beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Korb ab. Der 56-Jährige wurde schwer, sein jüngerer Kollege lebensbedrohlich verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 19.01.2023 | 16:30 Uhr