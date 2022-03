Friedland: Wie reagiert die Stadt auf die hohe Flüchtlingsanzahl? Stand: 18.03.2022 11:47 Uhr Statt der erwarteten drei Busse sind am Donnerstagabend mehr als doppelt so viele in der Kleinstadt bei Neubrandenburg (Mecklenburgische Seenplatte) angekommen. Die Polizei musste bei der Verteilung der Geflüchteten helfen.

Friedland bei Neubrandenburg (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Donnerstagabend von der Ankunft unerwartet vieler Flüchtlinge aus der Ukraine überrascht worden. Angemeldet waren rund 200 Geflüchtete, tatsächlich angekommen sind aber mehr als 400 Menschen. Die Polizei musste bei der Verteilung der Flüchtlinge helfen. Laut Katastrophenschutz sorgte diese anfänglich für Probleme.

Verteilung auf Friedland, Loitz und Waren

Etwa 360 der Businsassen konnten schließlich in Friedland untergebracht werden, darunter vorrangig Frauen und Kinder. Derzeit leben sie in drei Sporthallen. Das Ziel sei laut NDR Informationen aber, dass sie möglichst schnell in möblierte Wohnungen unterkommen.

Knapp 30 Flüchtlinge wurden in eine Unterkunft nach Loitz (Vorpommern-Greifswald) gefahren, weitere 38 Menschen kamen in einem Hotel in Waren an der Müritz unter.

Verwechslung mit Friedland in Niedersachsen?

Warum mehr als doppelt so viele Busse als geplant in Friedland angekommen sind, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Innenminister Pegel sagte bei einer Online-Pressekonferenz: "Das ist für eine Stadt wie Friedland nicht so leicht wegzustecken, wenn sich die Zahl verdoppelt."

In der Vergangenheit hatte es aber bereits Fälle gegeben, in denen Fahrzeugführer das größere Friedland in Niedersachsen mit der Kleinstadt in Mecklenburg verwechselten. Das niedersächsische Friedland ist für sein großes Aufnahmelager bekannt.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte waren bis Donnerstag knapp 1.100 Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen worden, davon leben etwa 90 Prozent privat bei Verwandten, Bekannten oder Freunden.

