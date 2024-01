Stand: 04.01.2024 06:01 Uhr Friedland: Vier Verletzte nach Unfall auf B197

Bei einem Unfall auf der B197 zwischen Friedland und der A20 sind am Mittwoch vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei hielt eine 34-jährige Autofahrerin an der Abfahrt Glienke (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), um rechts abzubiegen. Das bemerkte eine von hinten kommende 22-jährige Autofahrerin zu spät. Sie wich in den Gegenverkehr aus, wo ihr Auto zunächst frontal mit dem eines 44-Jährigen zusammenstieß und anschließend gegen das neben ihr stehende Auto der 34-Jährigen prallte. Die Unfallverursacherin und der Fahrer im Gegenverkehr wurden leicht verletzt. Die 34-jährige Autofahrerin und ihr sieben Jahre altes Kind wurden schwer verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro. Außerdem rückten 49 Kameraden der Feuerwehren Friedland, Sadelkow, Eichhorst und Genzkow zur Unterstützung aus. Die B197 musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.

