Friedland: Polizei ermittelt nach Brand in Flüchtlingsunterkunft Stand: 27.12.2022 14:45 Uhr Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Friedland bei Neubrandenburg ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Eine technische Ursache für das Feuer könne nach jetzigem Stand ausgeschlossen werden.

Bei dem Brand in der kommunalen Gemeinschaftsunterkunft waren elf Menschen verletzt worden, darunter acht Kinder. Gegen 22 Uhr war das Feuer in einer Wohnung in der dritten Etage des Gebäudes gemeldet worden. Knapp 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Aus der Etage mit der brennenden Wohnung mussten elf Menschen über eine Drehleiter das Haus verlassen: Acht Kinder und zwei Erwachsene kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, eine Person konnte vor Ort behandelt werden.

Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung

35 weitere Hausbewohnerinnen und -bewohner wurden ins Ausbildungsförderzentrum Friedland gebracht, denn die acht Wohnungen sind aufgrund der Brandfolgen vorerst nicht bewohnbar. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Laut Brandursachenermittler kann ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen werden. Die Feurwehr geht nicht von einem Fremdverschulden aus, die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf rund 50.000 Euro.

Zwei Kinder und eine Erwachsene haben die afghanische Staatsangehörigkeit, sechs Kinder und ein Erwachsener sind in Libyen geboren, aber zur Zeit staatenlos und ein Erwachsener hat die syrische Staatsangehörigkeit.

