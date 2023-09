Stand: 04.09.2023 13:56 Uhr Friedland: Mann zeigt Zivilcourage und wird angegriffen

Am Rande des Stadtfestes in Friedland haben am Wochenende mehrere junge Männer mutmaßlich gemeinsam auf einen bereits am Boden liegenden 51-jährigen Russen eingetreten. Nach eigenen Angaben war er auf russisch und in schlechtem deutsch eingeschritten, als die Männer eine junge Frau belästigt hatten. Die sechs bis acht Tatverdächtigen werden als 18 bis 20 Jahre alt beschrieben. Einer von ihnen trug laut Zeugenaussagen ein auffälliges blaues Kapuzenoberteil mit einer großen weißen "88" darauf. Die "88" steht in Neonazikreisen als Kürzel für "Heil Hitler". Die Polizei in Friedland sucht weitere Zeugen und fragt insbesondere, ob jemand den Besitzer des beschriebenen Oberteils kennt.

