Friedland: Erhöhte Schadstoffwerte nach Brand

Auf dem Gelände eines Elektroschrott-Verwertungscenters in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstagnachmittag eine Halde mit Elektroschrott und Plastik in Brand geraten. Eine dichte Rauchwolke wurde vom Wind in Richtung der knapp 7.000 Einwohner zählenden Stadt geweht.

Brand in Friedland: Erhöhte Schadstoffwerte Nordmagazin - 19.03.2019 19:30 Uhr In Friedland ist ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingcenters ausgebrochen. Die Feuerwehr stellte erhöhte Schadstoffwerte in der Luft fest. Die Einwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.







Gefahr für Atemwege - Fenster und Türen geschlossen halten

Eine Prüfung durch die Feuerwehr ergab erhöhte Schadstoffwerte in der Luft. Diese stellten eine akute Gefahr für die Atemwege dar, teilte ein Polizeisprecher NDR.de auf Anfrage mit. Anwohner in Friedland und Umgebung sollen deshalb Fenster und Türen noch die ganze Nacht über geschlossen halten. Am Brandort hatten sich Schaulustige eingefunden. Diese wurden von der Feuerwehr aufgerufen, sich wieder zu entfernen und geschlossene Räume aufzusuchen.

Feuerwehr geht von Selbstentzündung aus

Die Feuerwehr geht laut Polizei davon aus, dass sich die Ansammlung aus Elektroschrott und Plastik auf einem rund 40 Meter langen und acht Meter hohen Abfallberg selbst entzündete. Rund 100 Helfer von umliegenden Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk (THW) brachten das Feuer bis zum Abend weitgehend unter Kontrolle.

Einsatz wird wohl bis zum Morgen dauern

Um den Brand vollständig löschen zu können, wurden Radlader eingesetzt, die den riesigen und zum Teil zusammengeschmolzenen Haufen auseinanderziehen sollten, wie ein Amtswehrführer der Feuerwehr sagte. Dann könne man besser vollständig ablöschen. Der Einsatz werde vermutlich bis zum Morgen dauern. Verletzt wurde niemand.

Schon dritter Brand innerhalb weniger Jahre

Es war bereits der dritte Großbrand innerhalb weniger Jahre auf dem Gelände der Firma. 2012 und 2013 hatte es zweimal hintereinander dort gebrannt. Damals waren auch Produktionshallen, in denen der Schrott auseinandersortiert wird, abgebrannt. Auch damals gab es Alarm in Friedland wegen giftiger Dämpfe bei den Bränden.

