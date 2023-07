Stand: 30.07.2023 06:33 Uhr Friedland: Betrunkener Ehemann fährt im Streit seine Frau an

In einem Dorf bei Friedland (Kreis Vorpommern-Greifswald) hat ein betrunkener Mann seine Frau am Samstagabend nach einem Ehestreit mit dem Auto angefahren. Wie ein Polizeisprecher sagte, war die 36-Jährige eine Straße entlang gegangen, um sich nach dem Streit zu beruhigen. Ihr 40-jähriger Ehemann gab der Polizei gegenüber an, mit seinem Wagen auf seine Frau zugefahren zu sein, um sie zu erschrecken. Allerdings bremste er nicht rechtzeitig ab und fuhr gegen seine Frau. Gegen ihn wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

