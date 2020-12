Stand: 12.12.2020 06:47 Uhr Friedland: Auto überschlägt sich - drei Schwerverletzte

Bei einem Autounfall in der Nähe von Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben sich die drei Insassen am Freitagnachmittag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen mit zu hohem Tempo unterwegs und kam in einer Kurve von der Landstraße ab. Der Fahrer versuchte einem Baum auszuweichen, das Auto überschlug sich daraufhin im Straßengraben. Im Auto saßen zwei 26 und 31 Jahre alte Männer und eine 31-jährige Frau. Nach ersten Ermittlungen saß einer der Männer am Steuer, bei beiden besteht der Verdacht, dass sie Drogen genommen haben. Einer besitze zudem keinen Führerschein. | 12.12.2020 06:50