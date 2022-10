Stand: 14.10.2022 05:03 Uhr Friedland: 17-Jähriger bei Krad-Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag ist ein 17-jähriger Kradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Die 59-jährige Fahrerin des Pkw berichtete der Polizei, dass der junge Mopedfahrer ihr am Nachmittag in einer Linkskurve entgegenkommen war. Zum Teil sei er auf ihrer Fahrspur gefahren, daraufhin prallte er seitlich gegen das Auto und stürzte. Der 17-Jährige musste ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht werden.

