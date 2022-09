"Fridays for Future": Weltweiter Klimastreik auch in MV Stand: 23.09.2022 16:05 Uhr In Schwerin, Rostock, Greifswald, Stralsund, Wismar, Ludwigslust, Waren und Neustrelitz demonstrieren heute vor allem junge Menschen für besseren Klimaschutz. Zuvor hatte die Organisation "Fridays for Future" zum weltweiten Klimastreik aufgerufen.

Die Forderung: Das 1,5 Grad-Ziel müsse eingehalten werden. Dafür brauche Rostock eine Wärmewende, so die Demonstrierenden. Klimaschützer in Eisbärkostümen haben diese Botschaft an Kandidaten und Kandidatinnen der Oberbürgermeisterwahl übergeben. In Schwerin wurden Hitzerekorde und sinkenden Wasserpegel in Seen kritisiert.

Bessere Infrastruktur gefordert

Außerdem forderten die Demonstrierenden einen sofortigen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern, einen Baustopp für Bundesstraßen und Autobahnen. Es bräuchte einen attraktiveren Bus- und Bahnverkehr sowie eine bessere Fahrradinfrastruktur. Bis sich in der Klimapolitik deutlich etwas ändere, wollen sie weiter auf die Straße gehen.

