Freiwilliger Herbstputz am World Cleanup Day Stand: 17.09.2022 09:22 Uhr Am heutigen World Cleanup Day beteiligen sich voraussichtlich erneut hunderte Freiwillige, um die Natur vom Müll zu befreien.

Müll im Wald, am Strand, am Straßenrand einsammeln – am World Cleanup Day werden sich heute viele Freiwillige in Mecklenburg-Vorpommern daran beteiligen. Am Warnowufer in Rostock, an den Seen in Schwerin und auch am Strand von Kühlungsborn zählen und wiegen ehrenamtliche Helfer den gesammelten Abfall: Plastikverpackungen, Kaffeebecher, Zigarettenstummel, Glasscherben, Kronkorken oder auch Angelschnüre. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) organisiert viele dieser Aktionen bundesweit. Er veröffentlicht danach auf seiner Internetseite, wie viel und welcher Müll gesammelt wurde. Jährlich landen laut NABU bis zu 13 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Weltmeeren. Die gefährlichen Abfälle gelangen vor allem über das Land in die Gewässer. Fische, Vögel, Robben und Wale fressen sie, viele sterben daran.

Im Wald, im Vorgarten auf dem Vereinsgelände

Drei Forstämter in Westmecklenburg haben den bundesweiten Waldtag zum Anlass genommen, gleichzeitig zur Sammelaktion aufzurufen. Das Forstamt Jasnitz lädt zur Müllsammelaktion im Umfeld der Gemeinde Kirch Jesar ein. Das Forstamt Kaliß lädt zum Sammeln vom Forsthof bis zum Reuterstein ein. Das Forstamt Schildfeld trifft sich ebenfalls um zehn Uhr am Sportplatz in Gallin. Auch in Teterow steht heute freiwilliger Herbstputz auf der Tagesordnung. Ebenso hat Stavenhagens Bürgermeister Stefan Guzu dazu aufgerufen, Vereinsgelände, Vorgärten, Parks und Straßen von Müll und Unrat zu befreien. In Neubrandenburg beginnt eine Reinigungsaktion am Brodaer Strand um 11 Uhr. Die Veranstalter empfehlen Handschuhe und wetterfeste Kleidung.

