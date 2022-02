Stand: 03.02.2022 15:13 Uhr Freispruch im Prozess um Sägewerk-Großbrand in Loitz

Im Prozess um den Großbrand in einem Sägewerk in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) im Juni 2020 ist der angeklagte Handwerker freigesprochen worden. Dem 40-Jährigen sei keine Sorgfaltspflichtverletzung vorzuwerfen, so das Gericht. Der Handwerker hatte am Brandtag mit einem Gasbrenner Dachpappe verlegt. Durch die Hitze hatte sich nach Einschätzung eines Gutachters Glut gebildet, die mehrere Stunden später den Brand auslöste. Für eine Brandwache hätte der Subunternehmer sorgen müssen, der die Dacharbeiten beauftragt hatte. Bei dem Feuer war das Sägewerk niedergebrannt. Der Betreiber schätzt den Schaden auf zwei bis drei Millionen Euro. | 03.02.2022 15:12

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 03.02.2022 | 16:00 Uhr