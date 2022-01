Freispruch im Missbrauchs-Prozess in Waren Stand: 31.01.2022 16:49 Uhr Ein Prozess wegen vermeintlichen Kindesmissbrauchs in einer Kita ist am Amtsgericht in Waren mit einem Freispruch für den Angeklagten zu Ende gegangen.

Das Amtsgericht Waren hat einen 36 Jahre alten Mann vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs eines Kindes freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn angeklagt, im Herbst 2020 als Praktikant in einer Kita in der Nähe von Röbel ein damals vier Jahre altes Mädchen unsittlich berührt zu haben. Dem Mann sei keinerlei sexuelle Handlung nachgewiesen worden, begründete die Richterin ihr Urteil. Der Praktikant hatte damals für kurze Zeit die Schlafwache in der Kita. Mehrere Kinder seien unruhig gewesen und hätten nicht auf ihn gehört, erzählte der aus Syrien stammende Mann. Er hatte gleich zu Beginn des Prozesses bestritten, das Kind angefasst zu haben.

Staatsanwaltschaft für Freispruch

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragte das Gericht auch das Mädchen, dessen Mutter bis kurz vor dem angeblichen Vorfall in der Kita gearbeitet hatte. Das inzwischen sechsjährige Kind konnte sich aber an nichts mehr erinnern. Am Ende des Prozesses beantragte nicht nur die Verteidigung einen Freispruch. Auch die Staatsanwaltschaft war - anders als zu Beginn der Verhandlung - davon überzeugt, dass der Angeklagte freizusprechen war. Dem folgte das Gericht. Die Anwältin der Nebenklage hatte eine eineinhalbjährige Freiheitsstrafe gefordert, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte.

