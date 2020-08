Stand: 03.08.2020 17:58 Uhr

Freispruch für Ex-Minister im Hohe-Düne-Prozess gefordert

Im Prozess um mutmaßlichen Subventionsbetrug beim Bau der "Yachthafenresidenz Hohe Düne" in Rostock hat der Verteidiger von Ex-Wirtschaftsminister Otto Ebnet (SPD) am Landgericht Schwerin einen Freispruch beantragt. Da die Subventionen legal gewährt worden seien, könne Ebnet keine Beihilfe zum Subventionsbetrug vorgeworfen werden. Der Staat hatte den Bau der Hotel-Anlage durch den Unternehmer Per Harald Lökkevik 2002 mit 47,5 Millionen Euro unterstützt. Lökkevik selbst steht in einem eigenen Prozess vor Gericht. | 03.08.2020 17:57