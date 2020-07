Stand: 31.07.2020 17:45 Uhr - NDR 1 Radio MV

Freie Schulen: Zulassung weiter unklar

Zum landesweiten Unterrichtsbeginn am Montag in Mecklenburg-Vorpommern bleiben in den freien Schulen Peckatel (Mecklenburgische Seenplatte) und Kühlungsborn (Landkreis Rostock) nach derzeitigem Stand die Klassenzimmer leer. Bis zum späten Freitagnachmittag gab es vom Bildungsministerium in Schwerin weder einen positiven Bescheid noch eine Ablehnung zur Öffnung der Einrichtungen.

Langes Warten, intensive Gespräche

Seit Wochen warten die Initiatoren der freien Grundschulen vergeblich auf einen positiven Bescheid. Zuletzt gab es am vergangenen Mittwoch in Schwerin intensive Gespräche mit Vertretern des Bildungsministeriums und dem zuständigen Staatsekretär. Offene Fragen und das Konzept wurden ausführlich dargestellt und verteidigt, letzte fehlende Unterlagen nachgereicht, wie Elternvertreterin Ariane Vanhauer von der Freien Naturschule Peckatel erklärte.

Jeweils knapp zehn Schüler angemeldet

Lernen sollen die Kinder an ihrer Einrichtung in Projekten. Mathematik wird unter anderem über Holzbaukurse vermittelt. In Peckatel sind sieben Kinder angemeldet, in Kühlungsborn warten acht Erstklässler auf den Schulbeginn. Vorsorglich haben die Eltern beider Schulen ihre Kinder auch an staatlichen Einrichtungen eingeschrieben.

