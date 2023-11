Frauen-Nationalmannschaft in Rostock: NDR MV verlost Tickets Stand: 21.11.2023 11:00 Uhr Gewinnen Sie Tickets für das UEFA Women´s Nations League Länderspiel Deutschland gegen Dänemark am 1. Dezember um 20.30 Uhr im Ostseestadion in Rostock. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück live dabei sein. Wir drücken Ihnen die Daumen!

Die Nations League der Frauen ist in diesem Jahr ganz neu. 51 Nationalmannschaften sind insgesamt dabei, Deutschland spielt in Gruppe 3 der Liga A. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sagt, dass er überzeugt sei, dass dieses Format allen europäischen Nationalverbänden helfen könnte. Außerdem werde der Traum von der Qualifikation für ein großes internationales Turnier am Leben erhalten. Die Teams können sich in der Nations League nämlich für die Europa- und Weltmeisterschaften und sogar für die Olympischen Spiele qualifizieren.

Qualifikation für Olympia 2024

Auch die deutschen Nationalfrauen spielen am 1. Dezember gegen Dänemark, um sich für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Frankreich zu qualifizieren. Es ist also ein sehr wichtiges Spiel, das in unserem Ostseestadion ausgetragen wird. Bei der Nations League Premiere im September hatte Deutschland mit 2:0 gegen Dänemark verloren. Deutlich besser lief es im Anschluss gegen Island und Wales. Daran soll am fünften Spieltag in Rostock angeknüpft werden. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Sie wollen gerne live dabei sein und unsere Nationalelf im Stadion anfeuern? NDR MV macht es möglich: Einfach das Formular hier oder in der kostenlosen NDR MV App ausfüllen, abschicken und gewinnen!

