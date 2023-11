Stand: 13.11.2023 11:20 Uhr "Frauen-Chancen-Wiedereinstieg": Aktionswoche der Arbeitsagentur

Die Arbeitsagenturen in der Region Nord bieten derzeit eine Online-Aktionswoche an, um Frauen beim Wiedereinstieg in den Beurf zu unterstützen. Laut Arbeitsagentur hätten Frauen zum Teil große Probleme, nach der Geburt eines Kindes oder auch der Pflege eines Angehörigen wieder ins Berufsleben einzusteigen. Bei der Aktionswoche "Frauen-Chancen-Wiedereinstieg" sollen erste Impulse gesetzt werden und neue Ideen entstehen. In den verschiedenen Online-Veranstaltungen geht es beispielsweise um Themen wie Ausbildung in Teilzeit, Gehaltsverhandlungen und Rentenabsicherung. Fachkräfte werden in vielen Bereichen gesucht, sagt der Stralsunder Chef der Arbeitsagentur, Thorsten Nappe. Frauen, die in den Beruf zurückkehren oder sich neu orientieren möchten, gehören zu den Potentialen, die Unternehmen nutzen müssen, so Nappe weiter. Interessierte müssen sich zwar anmelden, die Veranstaltungen sind aber kostenlos.

