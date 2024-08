Frau stirbt bei Unfall auf der B 105 bei Reinberg Stand: 09.08.2024 06:41 Uhr Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105 ist eine 76-Jährige Frau aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gestorben. Weitere sechs Menschen, darunter ein Kind, wurden teils schwer verletzt. Die Strecke musste stundenlang gesperrt werden.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 105 bei Reinberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Frau noch am Unfallort verstarb. Weitere sechs Personen, darunter ein zwölfjähriges Kind, wurden teils schwer verletzt und mussten in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei geriet ein Auto aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw. Dieser wiederum wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Zudem prallte ein Transporter in die Beifahrerseite des Opels.

B105 war für mehrere Stunden gesperrt

Dutzende Einsatzkräfte, darunter ein Rettungshubschrauber, waren vor Ort, um die verletzten Personen zu versorgen und die Unfallstelle abzusichern. Aufgrund der umfangreichen Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße 105 für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die B 96 durch Reinberg umgeleitet, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region führte. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar und werden von der Polizei weiter untersucht.

