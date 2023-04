Frau in Barth erstochen: Urteil gegen Ehemann erwartet Stand: 12.04.2023 04:39 Uhr Vor einem halben Jahr wurde eine Marokkanerin in einer Asylbewerberunterkunft in Barth erstochen. Im Prozess gegen ihren Ehemann will das Landgericht Stralsund heute das Urteil verkünden.

Genau ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer 38-Jährigen in Barth (Kreis Vorpommern-Rügen) wird am Landgericht Stralsund das Urteil gegen den wegen Mordes angeklagten Ehemann erwartet. Der 43-Jährige hatte zum Prozessauftakt gestanden, seine Frau im Oktober 2022 in der gemeinsamen Wohnung in einer Flüchtlingsunterkunft erstochen zu haben.

Staatsanwalt fordert 13 Jahre Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, ihn wegen Mordes aus niederen Beweggründen zu verurteilen. Er sei massiv eifer- und kontrollsüchtig gewesen und habe seine Frau getötet, weil er sich in seiner Ehre als Ehemann verletzt wähnte. Von der sonst bei Mord üblichen lebenslangen Haftstrafe könne abgewichen werden, so der Staatsanwalt, weil der Angeklagte von Alkohol und Kokain berauscht und deshalb vermindert schuldfähig war, als er 35 Mal zustach. 13 Jahre Gefängnis seien angemessen.

Verteidiger: Es war Totschlag

Der Verteidiger hingegen beantragte eine Verurteilung wegen Totschlags zu sechs Jahren Haft. Er argumentierte, dass grundsätzlich Eifersucht allein kein niederer Beweggrund sei, der eine Tötung zum Mord mache. Außerdem sei überhaupt nicht erwiesen, dass die Tat überhaupt aus Eifersucht geschah, es sei niemand dabei gewesen.

Fotos vom Opfer gemacht

Unmittelbar nach der Tat hatte der Angeklagte die Sterbende fotografiert und die Bilder an Verwandte geschickt. Heim-Betreuern gegenüber sagte er kurz vor seiner Festnahme, seine Frau habe ihn betrogen. Der Prozess hat keinerlei Hinweise ergeben, dass es einen tatsächlichen Anlass für seine Eifersucht gab. Das Paar kam 2015 nach Deutschland. Seit 2018 lebte es mit seinen drei Kindern in Barth. Der Angeklagte hatte seine Tat zu Beginn des Prozesses "zutiefst" bereut.

