Stand: 30.10.2019 15:47 Uhr

Frau erdrosselt - mehrjährige Haftstrafe

Das Landgericht Schwerin hat am Mittwoch einen 54-jähriger Mann aus der Nähe von Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wegen Totschlags zu sieben Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann seine Ehefrau getötet hatte. Bereits am ersten Prozesstag hatte der Angeklagte zugegeben, seine Frau im April dieses Jahres im gemeinsamen Wohnhaus nach einem heftigen Streit erdrosselt zu haben.

Ehemann rief selbst die Polizei

Später habe er von der 46-Jährigen abgelassen und selbst die Polizei gerufen. Zwar konnte die Frau durch Sanitäter wiederbelebt werden. Sie starb aber später im Krankenhaus. Die Frau hatte von ihrem Mann gefordert, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben und gedroht, ihn andernfalls zu verlassen.

Mann ist depressiv und leicht schizophren

Der Mann leidet seit längerem an Depressionen und einer leichten Schizophrenie. Das bestätigte auch ein Gutachter dem Gericht. Die Richter schlossen daher eine verminderte Schuldfähigkeit nicht aus. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor acht Jahre Haft gefordert.

