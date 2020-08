Stand: 29.08.2020 15:17 Uhr - NDR 1 Radio MV

Franzburg: Quarantäne an Regionaler Schule endet

Nach dem positiven Corona-Test eines Schülers im vorpommerschen Franzburg vor zwei Wochen liegen nun alle Testergebnisse von Kontaktpersonen vor. Danach haben sich weder andere Schüler noch Lehrer bei dem Zwölfjährigen angesteckt. Somit endet am Montag die Quarantäne für 40 Schüler und 13 Lehrer der Regionalen Schule. Ebenfalls negativ sind Testergebnisse mehrerer Hotelangestellter in Zempin auf Usedom. Nach einer Hochzeit am vergangenen Wochenende war ein Gast aus Bayern bei seiner Rückkehr nach Süddeutschland positiv getestet worden. | 29.08.2020 15:16