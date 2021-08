Stand: 01.08.2021 13:08 Uhr Franzburg: Dachplatten von Schuldach gestohlen, 10.000 Euro Schaden

Vom Dach der „Sonnenblumen Schule“ in Franzburg (Landkreis Vorpommern-Rügen) haben unbekannte Täter am Wochenende Welldachplatten entwendet. Etwa 100 rote Dachplatten mit einer Größe von 2,5 m² wurden vermutlich mit einem großen Fahrzeug, einem Anhänger oder sogar mit einem Lastwagen vom Tatort entfernt. Der Tatzeitpunkt kann zwischen Freitag, dem 30.07.2021 ab 14:30 Uhr und Montagmorgen, 07:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Grimmen zu melden. Der entstandene Schaden an der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. | 02.08.2021 13:22