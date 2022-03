Franz-Robert Liskow neuer Landesvorsitzender der CDU in MV Stand: 26.03.2022 14:30 Uhr Die Landes-CDU von Mecklenburg-Vorpommern hat ihren Generationenwechsel vollzogen. Beim Parteitag in Güstrow haben die rund 170 Delegierten heute den Fraktionschef im Landtag, Franz-Robert Liskow, an die Spitze der Partei gewählt.

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern wird künftig von Franz-Robert Liskow geführt. Ein Landesparteitag mit rund 150 Delegierten wählte den 34-Jährigen am Sonnabend in Güstrow zum neuen Vorsitzenden. Er war ohne Gegenkandidaten angetreten und erhielt 84,6 Prozent der Delegiertenstimmen. Für Liskow stimmten 122 Delegierte, 22 votierten gegen ihn. Der 34-Jährige gebürtige Greifswalder ist der bislang jüngste Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Liskow ist studierter Betriebswirt und sitzt seit 2016 im Landtag in Schwerin.

Spitzenplatz bei Kommunalwahl als Ziel

Liskow kündigte an, dass er wieder für neuen Mut und Zuversicht in der Partei und auch für Geschlossenheit sorgen wolle. "Als Oppositionspartei müssen wir unsere Rolle finden und die Regierung vor uns hertreiben", sagte er. Bei Schnittmengen solle der Kurs der Regierung durch die CDU gestützt werden. Die Landesregierung werde mit der CDU in der Opposition aber kein leichtes Spiel haben, so Liskow in Güstrow. Ziel der Landespartei müsse sein, bei der Kommunalwahl 2024 den Spitzenplatz zu verteidigen. Dazu solle es neben personellen Veränderungen an der Landesspitze auch strukturelle und inhaltliche Neuerungen geben.

CDU in aktueller Umfrage hinter SPD

Die CDU hatte bei der Landtagswahl am 26. September unter dem damaligen Landesparteichef und Spitzenkandidaten Michael Sack mit 13,3 Prozent ein Debakel erlebt und war aus der Regierung ausgeschieden. In einer aktuellen Umfrage kam die CDU zwar auf 16 Prozent, blieb damit aber weiterhin deutlich hinter der SPD (34 Prozent) zurück.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 26.03.2022 | 15:00 Uhr