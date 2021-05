Fragen und Antworten: Impfstoffe, Termine und Prioritätsgruppen

Drei Impfstoffe werden in Mecklenburg-Vorpommern momentan eingesetzt: Der des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer und der Impfstoff der US-Firma Moderna. Genauso wird der Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers AstraZeneca verimpft, nachdem die Immunisierungen damit zwischenzeitlich ausgesetzt worden war. Mit dem Impfstoff der US-amerikanischen Firma Johnson & Johnson ist auch ein viertes Mittel in der EU zugelassen worden. Der Hersteller will nach eigenen Angaben spätestens im Mai mit den Lieferungen beginnen. Noch nicht offiziell zugelassen ist der russische Impfstoff Sputnik V. Die Landesregierung hat jedoch schon angekündigt, eine Millionen Dosen Sputnik V zu kaufen.

Am 21. April hat die Landesregierung den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers für alle Menschen ab 18 freigegeben - unabhängig von der Prioritätsgruppe. Ziel sei es, dass kein Impfstoff ungenutzt bleibt, so Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Der Impfstoff wird in den Impfzentren, durch mobile Teams, in den Krankenhäusern und in Hausarztpraxen verabreicht. Für unter 60-Jährige ist jedoch ein Aufklärungsgespräch erforderlich. Das Gesundheitsministerium folgt mit dieser Regel einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StiKo) vor dem Hintergrund seltener, aber schwerer Nebenwirkungen bei jüngeren Geimpften.

Hintergrund sind seltene, aber schwere Nebenwirkungen bei jüngeren Geimpften. Zwischenzeitlich war die Impfung mit AstraZeneca komplett ausgesetzt worden, um diese Zusammenhänge zu prüfen. Bis vor Kurzem wurde der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca daher nur Personen ab 60 Jahren verabreicht. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sind damit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (StiKo) gefolgt. Seit dem 21. April können sich in Mecklenburg-Vorpommern aber auch unter 60-Jährige nach einem Aufklärungsgespräch mit AstraZeneca impfen lassen. Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts sind bis Mitte April deutschlandweit 59 Fälle von Sinus- und Hirnvenenthrombosen nach einer Impfung mit AstraZeneca bekannt.

Grundsätzlich sei niemand gezwungen, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen, so Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Wer eine Impfung mit diesem Vakzin ablehnt, solle trotzdem ein Angebot mit alternativen Impfstoffen bekommen. So bekomme Mecklenburg-Vorpommern von April bis Juni insgesamt 1,5 Millionen Impfdosen, rund die Hälfte davon seien Vakzine von Biontech/Pfizer.

Für Personen, die jünger sind als 60, empfiehlt die Ständige Impfkommission eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff - also Moderna oder Biontech/Pfizer. Wer das möchte, kann aber auch eine Zweitimpfung mit AstraZeneca erhalten. Wer in den ersten vier bis 16 Tagen nach der Impfung Nebenwirkungen wie Kopf- oder Gliederschmerzen verspürt, sollte einen Arzt aufsuchen, so Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Vom 9. Mai an gelten bundesweit einheitliche Lockerungen: Geimpfte und Genesene sind von den geltenden Kontaktbeschränkungen ausgenommen und dürfen sich mit einer unbegrenzten Anzahl an Personen treffen. Für sie gelten auch keine nächtlichen Ausgangsbeschränkungen mehr. Für Geimpfte und Genesene entfällt außerdem die Quarantänepflicht, wenn sie im Ausland waren - es sei denn, es handelt sich um ein vom Robert-Koch-Institut definiertes Virusvariantengebiet. Zusätzlich entfällt für Geimpfte und für Genesene die Testpflicht - sie werden behandelt wie negativ Getestete. Geimpfte und Genesene dürfen beispielsweise ohne einen zusätzlichen Corona-Test in den Zoo, Baumarkt oder zum Friseur gehen. Auch in Schulen, Musik- und Jugendkunstschulen sowie Fahr-, Flug- und Jagdschulen entfällt die Testpflicht. Auch das Übernachten in Hotels oder Pensionen im Rahmen einer Dienstreise ist ohne einen negativen Corona-Test erlaubt. Erleichterungen gibt es auch beim Besuch in einem Alten- oder Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern. Zusätzlich dürfen vollständig Geimpfte nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen, wenn sie zu ihrem Zweitwohnsitz wollen oder einen Tagesausflug machen. Genesene dürfen nach aktuellem Stand nur dann einreisen, wenn sie sechs Monate nach der Erkrankung eine Auffrischungs-Impfung erhalten haben und weitere zwei Wochen vergangen sind.

Ausweisen können sich Geimpfte mit ihrem Personalausweis und Impfausweis oder Impfbescheinigung. Ein digitaler Impfausweis soll laut Bundesregierung Ende Juni eingeführt werden.

Mecklenburg-Vorpommern soll von April bis Juni insgesamt 1,5 Millionen Impfdosen bekommen, rund die Hälfte davon von Biontech/Pfizer. Laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sollen die Intervalle bis zur zweiten Impfung auf den maximal möglichen Zeitraum ausgedehnt werden. Dadurch soll etwa ein Viertel mehr Impfstoff für Erstimpfungen zur Verfügung stehen.

Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts schützen alle zugelassenen Impfstoffe zuverlässig vor schweren Covid-19-Verläufen - und damit auch vor einem Tod an Covid-19.

An der Wirksamkeit gegen die britischen, südafrikanischen, brasilianischen und kalifornischen Mutationen wird aktuell noch geforscht.

Welcher Impfstoff verabreicht wird, können sich die Geimpften nicht aussuchen. Laut Landesregierung werden für die über 80-Jährigen vorwiegend die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna eingesetzt. Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission wird der Impfstoff von AstraZeneca vorwiegend bei Personen eingesetzt, die älter sind als 60 Jahre. Laut Wirtschaftsminister Glawe ist niemand verpflichtet, sich mit diesem Vakzin impfen zu lassen. Wer es ablehnt, solle ein Alternativangebot bekommen.

Die Impfstoffe Biontech/Pfizer und Moderna sind nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts sogenannte mRNA-Impfstoffe (von Messenger-RNA). Die mRNA ist ein Bestandteil des Erbguts und bietet sozusagen eine Bauanleitung für einen Bestandteil des Coronavirus. Dadurch, dass dem menschlichen Körper diese Bauanleitung gespritzt wird, lernt er, die Coronaviren zu erkennen und entwickelt Antikörper, die den Organismus vor dem Virus schützen. AstraZeneca dagegen ist - genau wie der von Johnson & Johnson sowie der von Sputnik V - ein sogenannter Vektorimpfstoff. Er basiert auf abgeschwächten Erkältungsviren von Schimpansen, die für den menschlichen Körper harmlos sind. Diese abgeschwächten Viren enthalten zusätzlich genetisches Material der Erreger Sars-CoV-2. Auch dadurch bekommen die menschlichen Abwehrzellen quasi eine Bauanleitung, durch die sie Antikörper bilden können.

Impftermine können online unter www.corona-impftermin-mv.de vereinbart werden. Auch über die landesweite Impfhotline (0385) 20 27 1115 werden Termine vergeben. Wer sich mit AstraZeneca impfen lassen möchte, kann sich unabhängig von der Prioritätsgruppe melden. Ansonsten können sich Menschen aus der Prioritätsgruppe 1 und der Prioritätsgruppe 2 melden. Hierzu zählen insbesondere alle über 70-Jährigen, chronisch Kranke und Lehrkräfte, Erzieherinnen und Polizisten. Im Mai sollen auch Menschen aus der Prioritätsgruppe 3 Impftermine angeboten bekommen. Dazu zählen über 60-Jährige, Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel sowie Mitarbeiter von Regierung und Verwaltung.

Landesweit gibt es insgesamt 16 Impfzentren:

Stadthalle Ludwigslust

Stadthalle Parchim

Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen

Sporthalle der Beruflichen Schule in Waren

DRK in Grevesmühlen

SANA-Klinikum in Wismar

Flughafen Rostock-Laage

Technologiezentrum Vorpommern in Greifswald

ehemaliger Nettomarkt in Pasewalk

Stralsund an der Rostocker Chaussee

Medien- und Informationszentrum in Bergen auf Rügen

Kulturzentrum der Kleintierzüchter in Grimmen

Begegnungszentrum in Ribnitz-Damgarten

Turnhalle der Grundschule in Bad Sülze

Gelände der Hansemesse in Rostock

Sport- und Kongresshalle in Schwerin

Zusätzlich sind rund 40 mobile Teams im Land unterwegs. Sie waren bisher vor allem in Alten- und Pflegeheimen tätig.

Ja. Seit dem 7. April können sich in Mecklenburg-Vorpommern Menschen ab 60 - unabhängig von ihrer Prioritätsgruppe - in einer Hausarztpraxis impfen lassen. Verabreicht wird in der Regel der Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers AstraZeneca. Damit war zuvor auch das medizinische Personal in den Praxen geimpft worden, damit dort der notwendige Infektionsschutz besteht. Vorbild für das Impfen in Hausarztpraxen war ein Pilotprojekt aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg laufendes Pilotprojekt.

Die Bevölkerung wurde nach Empfehlungen der Ständigen Impfkommission in vier Gruppen eingeteilt. In der ersten Gruppe sind Menschen, die älter sind als 80 Jahre, sowie Pflegekräfte und Ärzte. Danach folgen über 70-Jährige, chronisch Kranke, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Polizisten. In Gruppe drei sind Menschen über 60, Mitarbeitende im Einzelhandel, Feuerwehrleute und weitere chronisch Kranke. Alle übrigen bilden die Gruppe vier. Ziel ist es laut Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU), insgesamt 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung im Nordosten impfen zu lassen.

Für einen wirksamen Schutz der Mittel Biontech/Pfizer, AstraZeneca und Moderna sind jeweils zwei Impfungen notwendig. Anfang März wurde festgelegt, dass die Zweitimpfung zeitlich so spät wie möglich erfolgen soll. So wollen die Bundesregierung und die Länder erreichen, dass mehr Menschen schneller eine Erstimpfung und damit einen gewissen Grundschutz bekommen. Der Impfstoff von Johnson & Johnson muss nur ein Mal verabreicht werden. Unklar ist bislang bei allen Impfstoffen, ob es eine Auffrischung einige Jahre später geben muss - ähnlich wie bei der Tetanusimpfung.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt für die mRNA-Impfstoffe Biontech/Pfizer und Moderna einen Abstand von drei bis sechs Wochen zwischen Erst- und Zweitimpfung. Für Vektorimpfstoffe wie AstraZeneca wird eine Zeitspanne von drei Monaten empfohlen. Um möglichst vielen Menschen zunächst eine Erstimpfung zu ermöglichen, will die Landesregierung den Zeitraum zwischen den beiden Terminen möglichst in voller Länge ausnutzen.

Die Nebenwirkungen der Corona-Schutzimpfung sind vergleichbar mit denen bei anderen Impfungen. Hautrötungen, Kopfschmerzen, eventuell auch Schwindel und Blutdruckabfall können auftreten, auch von klassischen Grippesymptomen ist die Rede, sie dauern aber meist nicht länger als zwei Tage an.

Der Bund trägt die Kosten für die Impfstoffe. Das Land, die Kommunen und die Krankenkassen kommen für die Kosten für das Impfzubehör, das Personal sowie die Errichtung und den Betrieb der Impfzentren auf. Die Impfung ist damit für die Bürger kostenlos - unabhängig vom Versichertenstatus.

Einige Impfstoffe müssen bei Temperaturen von unter minus 60 Grad Celsius gelagert werden, andere wiederum bei Kühlschranktemperatur. Die Länder sind für die sachgerechte und sichere Lagerung und Verteilung von Impfstoffen vor Ort zuständig.

Jeder neue Impfstoff muss vor der Zulassung drei Phasen durchlaufen. Zuerst wird getestet, wie sich der Impfstoff im Körper verhält, dann wie verträglich er ist und zum Schluss muss die Wirksamkeit nachgewiesen werden. In Deutschland ist der Impfstoff in kürzester Zeit an rund 40.000 Menschen getestet worden. Verkürzt wurde beispielsweise die zweijährige Beobachtung des Impfstoffes und damit verbunden seine möglichen Nebenwirkungen.

Das liegt nach Angaben des Rostocker Tropenmediziners Prof. Emil Reisinger daran, dass die drei Testphasen beim Corona-Impfstoff teilweise parallel durchgeführt werden konnten. Üblicherweise werden nach Abschluss jeder der drei Phasen die Ergebnisse zunächst ausgewertet, ehe die nächste Phase beginnt. Das dauert in der Regel jeweils mehrere Monate. Dabei ist die Zahl der Probanden in der ersten Phase noch sehr gering und wird dann in jeder folgenden Phase erhöht. Bei der Erprobung des Corona-Impfstoffes gab es dagegen schon in der ersten Phase deutlich mehr Probanden. Die anschließenden Test-Phasen - ebenfalls mit deutlich mehr Probanden als sonst - begannen zudem schon nach einigen Wochen und nicht erst nach Monaten. Dadurch konnten innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit umfassende Daten erhoben werden.