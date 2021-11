Fragen und Antworten: Booster-Impfung in MV Stand: 24.11.2021 18:00 Uhr Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine sogenannte Booster-Impfung gegen das Coronavirus. Die Empfehlung gilt für alle ab 18 Jahren, aber besonders für Menschen ab 70 Jahren, für Pflegepersonal, Ärzte und Risikogruppen.

Bei der landesweiten Impfkampagne gegen das Coronavirus liegt der Fokus aktuell auf der dritten Impfung - auch Booster-Impfung oder Auffrischungsimpfung genannt. Sie soll den Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus beziehungsweise vor einem schweren Covid-19-Verlauf nochmals erhöhen. Erst- und Zweitimpfungen werden nach wie vor für Erwachsene sowie für Kinder- und Jugendliche ab zwölf Jahren angeboten. Geimpft wird in den Hausarztpraxen, in Impfstützpunkten und mit mobilen Teams, beispielsweise an Schulen. Wo Sie sich in Mecklenburg-Vorpommern für eine erste, zweite und dritte Impfung anmelden können und was es zu beachten gibt: Hier finden Sie Fragen und Antworten.