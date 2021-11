Fragen und Antworten: Booster-Impfung gegen das Coronavirus

Die ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Covid-19-Auffrischimpfung in der Regel sechs Monate nach der abgeschlossenen Grundimmunisierung. Die Empfehlung gilt aktuell für folgende Personengruppen:



Menschen, die mindestens 70 Jahre alt sind.

Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen.

Personal in Pflegeeinrichtungen und in medizinischen Einrichtungen.

Auch für Menschen mit Vorerkrankungen kann eine Booster-Impfung sinnvoll sein – sie sollten das mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin abklären.

Menschen ab 18 Jahren, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden und deren Impfung mindestens vier Wochen zurückliegt. Diese sollen als Auffrischungsimpfung einen mRNA-Impfstoff bekommen, also Moderna oder Biontech.

Voraussetzung für die Impfung ist, dass kein akuter fieberhafter Infekt besteht.

Die Drittimpfung erfolgt laut Robert-Koch-Institut mit einem sogenannten mRNA-Impfstoff - also dem der Firma Moderna oder von Biontech/Pfizer.

Das geht direkt in der jeweiligen Hausarztpraxis. Falls diese aber gerade keine Kapazitäten hat oder falls man spontan bleiben möchte, gibt es im ganzen Land nach wie vor Impfstützpunkte. Dort braucht man in der Regel keine Anmeldung, sondern kann zu den jeweiligen Öffnungszeiten einfach vorbeikommen.

In der Regel schon. Das Land beziehungsweise die Kreise und kreisfreien Städte verteilen die Vorräte entsprechend an die Praxen. Es kann aber vorkommen, dass einzelne Hausarztpraxen sich nicht an der Impfkampagne beteiligen oder phasenweise nicht genügend Kapazitäten haben. Dann gibt es immer die Möglichkeit, zu einem Impfstützpunkt zu kommen.

Das wichtigste sind der Impfausweis und der Personalausweis. Für eine Booster-Impfung müssen alle, die in einer Pflegeeinrichtung oder medizinischen Einrichtungen arbeiten, außerdem einen Nachweis über die Tätigkeit mitbringen, beispielsweise einen Arbeitsvertrag.



Wer will, kann vorab auf der Internetseite des Landesamts für Gesundheit und Soziales ein "Aufklärungsmerkblatt" das Formblatt "Anamnese Einwilligung" herunterladen und ausfüllen. Dann geht es vor Ort etwas schneller.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt für die mRNA-Impfstoffe Biontech/Pfizer und Moderna einen Abstand von drei bis sechs Wochen zwischen Erst- und Zweitimpfung.

Der Rostocker Impfstützpunkt befindet sich im Einkaufszentrum Warnowpark Lütten Klein im ersten Obergeschoss. Der Warnowpark ist in der Rigaer Straße 5 in 18107 Rostock-Lütten Klein. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer und der von Johnson & Johnson.



Laut Rostocker Stadtverwaltung sind die Öffnungszeiten aktuell folgendermaßen:



montags von 12 bis 18 Uhr

dienstags von 8 bis 13 Uhr

mittwochs von 12 bis 18 Uhr

donnerstags von 8 bis 13 Uhr

freitags von 12 bis 20 Uhr

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Der Impfstützpunkt des Landkreises Rostock befindet sich am Flughafen Rostock-Laage. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer.



Laut Landkreis Rostock ist der Impfstützpunkt jeden Freitag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Von 12 bis 14 Uhr gibt es ein zusätzliches Angebot speziell für Booster-Impfungen.



Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Der Impfstützpunkt Schwerin ist in der Sport- und Kongresshalle, Wittenburger Straße 118.



Laut Schweriner Stadtverwaltung wird immer mittwochs und freitags von 15 bis 20 Uhr mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer geimpft.



Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gibt es laut Landkreis folgende Impfstützpunkte, zu denen man ohne Voranmeldung kommen kann:



Abstrichzentrum Neubrandenburg: jeden Mittwoch von 8 bis 16 Uhr

Reitbahnweg 13, 17034 Neubrandenburg

Impfstoffe: Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson



DRK Neubrandenburg: jeden Mittwoch von 14 bis 17 Uhr

Robert-Blum-Straße 34, 17033 Neubrandenburg

Impfstoffe: Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson



Neustrelitz in der Woldegker Chaussee: jeden Mittwoch von 13 bis 19 Uhr

Woldegker Chaussee 35, 17235 Neustrelitz

Impfstoffe: Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson



Landratsamt Waren (Müritz): jeden Mittwoch von 13 bis 19 Uhr

Zum Amtsbrink 2, 17192 Waren (Müritz)

Impfstoffe: Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson



Lindetalcenter Neubrandenburg: jeden Donnerstag von 10 bis 18 Uhr

Juri-Gagarin-Ring 1, 17036 Neubrandenburg

Impfstoffe: Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson



Landratsamt Demmin (Raum 0.41): jeden Donnerstag von 13 bis 18 Uhr

Adolf-Pompe-Straße 23, 17109 Demmin

Impfstoff: Biontech/Pfizer



Mobiler Impftermin individuell telefonisch vereinbar für Personen, die ihre Häuslichkeiten nicht verlassen können: Telefon: 0395 57087 8190

Die Impfstraße des Landkreis Ludwigslust-Parchim befindet sich laut dem Corona-Infoportal des Landes am Crivitzer Krankenhaus in der Amtsstraße 1. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und von Johnson & Johnson. Die Impfstraße ist immer montags von 11:30 bis 19 Uhr geöffnet.



Sonderimpfaktionen werden Anfang November beim Gesundheitsamt Parchim und im Gesundheitsamt Ludwigslust angeboten.

Im Landkreis Nordwestmecklenburg gibt es laut dem Corona-Infoportal des Landes folgende Impfstützpunkte, zu denen man regelmäßig ohne Voranmeldung kommen kann:



Impfstützpunkt in der Hochschule Wismar: dienstags und donnerstags von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr

Haus 18 (Campusmitte), Philipp-Müller-Straße 14, 23966 Wismar

Impfstoffe: Biontech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson



Foyer der Mehrzweckhalle Grevesmühlen: mittwochs 10 bis 18 Uhr

Ploggenseering 63, 23936 Grevesmühlen

Impfstoffe: Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson



Palmberghalle Schönberg: montags 14 bis 18 Uhr

Rudolf-Hartmann-Str. 2a, 23923 Schönberg

Impfstoffe: Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson



Freiwillige Feuerwehr Gadebusch: dienstags 14 bis 18 Uhr

Agnes-Karll-Str. 46 in 19205 Gadebusch

Impfstoffe: Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson



Stadthalle Neukloster: donnerstags 14 bis 18 Uhr

Alte Gärtnerei, 23992 Neukloster-Warin

Impfstoffe: Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson

Geimpft wird im Landkreis Vorpommern-Rügen laut dem Corona-Infoportal des Landesregelmäßig im Strelapark: Grünhufer Bogen 13-17, 18437 Stralsund, im Obergeschoss, rechts neben Manolis Eis im Ärztegang. Geöffnet ist der Stützpunkt jeden Montag und Freitag von 10 bis 16 Uhr. Ausgenommen ist der 5. November. Verimpft wird der Stoff von Biontech/Pfizer.



In unregelmäßigen Abständen wird auch im Impfstützpunkt Stralsund in der Rostocker Chaussee 110 und in der Villah Ruh auf Zingst geimpft.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gibt es laut dem Corona-Infoportal des Landes folgenden Impfstützpunkt, zu denen man regelmäßig ohne Voranmeldung kommen kann:



Impfstützpunkt Greifswald in der Brandteichstrasse 20:



montags von 8 bis 11:30 Uhr und 12:30 bis 15:30 Uhr

dienstags von 8 bis 11:30 Uhr und 12:30 bis 18 Uhr

mittwochs von 8 bis 12 Uhr

donnerstags von 8 bis 11:30 Uhr und 12:30 bis 18 Uhr

freitags von 14 bis 18:30 Uhr

Verimpft wird das Vakzin von Biontech/Pfizer und das von Moderna.



In unregelmäßigen Abständen wird auch im Makrtkauf Neuenkirchen, im Mehrgenerationenhaus Torgelow, im Kulturforum Pasewalk und im Taubenschlag Groß Kiesow geimpft. Verimpft wird das Vakzin von Biontech/Pfizer und das von Moderna.

Vier Impfstoffe werden in Mecklenburg-Vorpommern momentan eingesetzt: Der des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer, der Impfstoff der US-Firma Moderna und der Impfstoff der US-amerikanischen Firma Johnson & Johnson. Der Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers AstraZeneca ist laut Stiko aktuell für Personen empfohlen, die älter sind als 60 Jahre.

Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts schützen alle zugelassenen Impfstoffe zuverlässig vor schweren Covid-19-Verläufen - und damit auch vor einem Tod an Covid-19.

An der Wirksamkeit gegen die britischen, südafrikanischen, brasilianischen und kalifornischen Mutationen wird aktuell noch geforscht. Gegen die Delta-Variante bieten alle hierzulande zugelassenen Impfstoffe bislang einen guten Schutz vor schweren Verläufen und dem Tod. Eine Ansteckung wird durch eine Impfung allerdings nicht ausgeschlossen, es gelten weiterhin die AHA-Regeln.

Die Impfstoffe Biontech/Pfizer und Moderna sind nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts sogenannte mRNA-Impfstoffe (von Messenger-RNA). Die mRNA ist ein Bestandteil des Erbguts und bietet sozusagen eine Bauanleitung für einen Bestandteil des Coronavirus. Dadurch, dass dem menschlichen Körper diese Bauanleitung gespritzt wird, lernt er, die Coronaviren zu erkennen und entwickelt Antikörper, die den Organismus vor dem Virus schützen. Johnson & Johnson dagegen ist - wie AstraZeneca - ein sogenannter Vektorimpfstoff. Er basiert auf abgeschwächten Erkältungsviren von Schimpansen, die für den menschlichen Körper harmlos sind. Diese abgeschwächten Viren enthalten zusätzlich genetisches Material der Erreger Sars-CoV-2. Auch dadurch bekommen die menschlichen Abwehrzellen quasi eine Bauanleitung, durch die sie Antikörper bilden können.

Die Nebenwirkungen der Corona-Schutzimpfung sind vergleichbar mit denen bei anderen Impfungen: Hautrötungen, Kopfschmerzen, eventuell auch Schwindel und Blutdruckabfall können auftreten, auch von klassischen Grippesymptomen ist die Rede. Sie dauern aber meist nicht länger als zwei Tage an. Bei jüngeren Personen wurden außerdem in sehr seltenen Fällen Herzmuskelentzündungen nach einer Biontech/Pfizer-Impfung beobachtet.

Der Bund trägt die Kosten für die Impfstoffe. Das Land, die Kommunen und die Krankenkassen kommen für die Kosten für das Impfzubehör, das Personal sowie die Errichtung und den Betrieb der Impfzentren auf. Die Impfung ist damit für die Bürger kostenlos - unabhängig vom Versichertenstatus.

Jeder neue Impfstoff muss vor der Zulassung drei Phasen durchlaufen. Zuerst wird getestet, wie sich der Impfstoff im Körper verhält, dann wie verträglich er ist und zum Schluss muss die Wirksamkeit nachgewiesen werden. In Deutschland ist der Impfstoff in kürzester Zeit an rund 40.000 Menschen getestet worden. Verkürzt wurde beispielsweise die zweijährige Beobachtung des Impfstoffes und damit verbunden seine möglichen Nebenwirkungen. Allerdings werden laufend Studien der nun schon seit knapp einem Jahr weltweit verabreichten Impfstoffe ausgewertet. Deren Ergebnisse fließend laufend in die Empfehlungen der Stiko mit ein.