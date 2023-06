"Fräden" ist das Plattdeutsche Wort des Jahres 2023 Stand: 04.06.2023 11:04 Uhr Der "Frieden" hat gewonnen: "Fräden" ist das Plattdeutsche Wort des Jahres 2023. Das haben der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und das Fritz-Reuter-Literaturmuseum heute in Rostock bekannt gegeben. Eine Jury hatte das Wort aus 200 Einsendungen ausgewählt.

So einig wie noch nie waren sich die Jury-Mitglieder in diesem Jahr, wie die Organisatoren schreiben. Krieg und Frieden seien die zentralen Themen dieser Zeit. Und das spiegelt sich auch in der Auswahl der besten plattdeutschen Redensart dieses Jahres wider: "Leiwer drög Brot in'n Fräden, as Kauken un Braden in Striet." ("Lieber trocken Brot im Frieden als Kuchen und Braten im Streit.")

Ebenfalls gesucht wurde die schönste Wortneuschöpfung. Gewonnen hat in dieser Rubrik die "Brägenplietschmaschin". Die Zusammensetzung aus den plattdeutschen Wörtern für Gehirn, klug und Maschine soll Künstliche Intelligenz bezeichnen.

Traditionsreicher Wettbewerb

Das Plattdeutsche Wort des Jahres wird seit 1995 gesucht. Organisatoren des Wettbewerbs sind seit geraumer Zeit der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stavenhagen. Im vergangenen Jahr war "Dunnerlüchting" ausgewählt worden - ein Ausdruck des Erstaunens.

Positiv bewertete die Jury, dass sich in diesem Jahr nach ihren Angaben mehr junge Menschen als zuvor an der Suche nach dem Plattdeutschen Wort des Jahres beteiligt haben.

