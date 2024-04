Frachter mit Uran an Bord in Rostock festgehalten Stand: 02.04.2024 10:56 Uhr Die deutschen Behörden haben im Seehafen Rostock ein Schiff mit Fracht aus Russland festgesetzt. Nach Recherchen der Ostseezeitung (OZ) hat die "Atlantic Navigator II" Güter geladen, die auf den Sanktionslisten der Europäischen Union stehen.

Seit mehr als drei Wochen liegt die "Atlantic Navigator II" im Rostocker Seehafen. Der Frachter darf nicht auslaufen - der Grund ist seine Ladung: Das Schiff hat den Angaben zufolge Birkenholz und angereichertes Uran für Atomkraftwerke in den USA an Bord. Diese Güter stünden auf den Sanktionslisten der Europäischen Union und dürfen somit aus Rostock nicht verschifft werden.

Reparaturstopp wird Frachter zum Verhängnis

Eigentlich, so die OZ, sollte das Schiff aus St. Petersburg den Rostocker Hafen gar nicht anlaufen. Dem Hafen-und Seemannsamt der Hansestadt zufolge erzwang ein Antriebsschaden einen außerplanmäßigen Reparaturstopp in Rostock. Dabei sei der Zoll auf die Güter gestoßen, die von der EU wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine sanktioniert wurden - und untersagte die Weiterfahrt. Weiter hieß es, die Ermittlungen seitens des Zolls dauern an. Insiderinformationen zufolge soll das Birkenholz aus Fabriken eines russischen Oligarchen stammen, der auf der EU-Sanktionsliste persönlich genannt wird. Die Reederei des russischen Frachters hat Protest gegen die Festhalteverfügung ein gelegt, ohne Erfolg.

