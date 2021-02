Stand: 10.01.2021 07:08 Uhr "Fortuna" baut Ostsee-Pipeline weiter

Das russische Verlegeschiff "Fortuna" hat offenbar die Arbeiten an der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 wieder aufgenommen. Es seien Rohre in der dänischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) verlegt worden, teilte die Projektgesellschaft am Samstagabend mit. Demnach sind 94 Prozent des 1.230 Kilometer langen Doppelstrangs fertiggestellt. Es fehlen noch 120 Kilometer in dänischen und 30 Kilometer in deutschen Gewässern. Zuletzt wurde Ende 2020 ein 2,6 Kilometer langer Abschnitt in deutschen Gewässern verlegt.| 06.02.2021 18:59