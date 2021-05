Stand: 19.05.2021 17:06 Uhr Forscher untersuchen Mittel gegen Vibrionen in der Ostsee

Wissenschaftler aus Rostock und Kiel wollen herausfinden, wie die Vibrionen-Belastung an Stränden auf natürlichem Wege gesenkt werden kann. In einem internationalen Forschungsverbund soll untersucht werden, ob etwa Seegraswiesen oder Muschelbänke in Strandnähe gegen Vibrionen helfen könnten, teilte das Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) am Mittwoch mit. Neben den Deutschen seien Forscher aus sieben Ostsee-Anrainerstaaten dabei. Vibrio-Bakterien sind an der gesamten Ostseeküste verbreitet. In seltenen Fällen können sie schwere Infektionen bei Badegästen verursachen. | 19.05.2021 17:06