Förderung für "Balkonkraftwerke" in MV: Wer das Geld bekommt Stand: 07.11.2022 16:55 Uhr Morgen startet das Förderprogramm für Balkon-Solar-Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern. Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat am Montag Einzelheiten in Schwerin vorgestellt. Er rechnet mit einem großen Andrang.

Von Dienstag an können Bürger und Bürgerinnen Anträge beim Landesförderinstitut stellen. Die Formulare seien dann online zu finden, so Backhaus. Zehn Millionen Euro Landesmittel stecken in dem Fördertopf. Sechs Millionen davon seien explizit für Mieter und Mieterinnen vorgesehen, der Rest sei insbesondere für Eigentümer gedacht, die in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus selbst leben.

Bis zu 500 Euro pro Haushalt für den Kauf

Antragssteller und Antragstellerinnen können eine Förderung von bis zu 500 Euro pro Haushalt für den Kauf und die Installation der "Balkonkraftwerke" erhalten. Förderfähig sind nur die Anlagen, die von morgen an gekauft werden. Das Geld erhalten die Antragssteller und -stellerinnen nach Kauf und Aufbau.

Anträge werden "innerhalb weniger Tage" bearbeitet

Nach Ministeriumsangaben werde das Landesförderinstitut die Anträge "innerhalb weniger Tage" bearbeiten. Der zuständige Minister geht davon aus, dass das Geld für etwa 18.000 Haushalte im Land reichen wird. Backhaus rechnet mit einer großen Andrang. Wer zuerst beantrage, erhalte auch zuerst Fördergeld.

