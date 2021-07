Flutkatastrophe: MV hilft auch finanziell Stand: 20.07.2021 16:21 Uhr Mecklenburg-Vorpommern wird sich mit rund neun Millionen Euro an der bundesweiten Soforthilfe für die Opfer der Flutkatastrophe beteiligen. Insgesamt sollen deutschlandweit rund 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

Die Bundesländer werden nach Worten von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) mit 400 Millionen Euro beim Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe helfen. Der Nordosten werde sich entsprechend seiner Einwohnerzahl daran beteiligen, sagte Glawe am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin. Das wären nach seinen Worten acht bis neun Millionen Euro.

Nicht nur finanzielle Hilfe aus MV

Doch Mecklenburg-Vorpommern hilft auch weiterhin mit Rettungskräften in Rheinland-Pfalz. Am Dienstag starteten unter anderem zwei sogenannte Betreuungszüge von Grimmen aus in Richtung Nürburgring. Laut Glawe sind psychosoziale Betreuer, Notfallhelfer sowie Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren aus den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald sowie aus Bad Doberan dabei. Nach Informationen aus den Kreisen sind es 85 Ehrenamtler, die Überlebende und auch Einsatzkräfte betreuen sollen.

Glawe will Kommunikation im Katastrophenfall besser gewährleisten

Laut Glawe will das Land mit Blick auf die Tragödie die Alarmierung im Katastrophenfall verbessern. Hinzu kommen Überlegungen, wie man Kommunikation gewährleisten kann, wenn das Energienetz massiv beschädigt ist. Weitere Details nannte er nicht.

Weitere Informationen Weitere Helfer aus MV auf dem Weg ins Überschwemmungsgebiet Ehrenamtliche Helfer aus Vorpommern reisen heute mit einem Kriseninterventionsteam nach Rheinland-Pfalz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 20.07.2021 | 16:00 Uhr