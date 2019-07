Stand: 30.07.2019 15:30 Uhr

Flughafen Rostock-Laage erhält staatliche Beihilfen

Der Flughafen Rostock-Laage bekommt Betriebsbeihilfen in Höhe von 5,6 Millionen Euro. Der Betrag ist für die kommenden fünf Jahre bewilligt, teilte die Europäische Kommission mit.

Airport wichtig fürs Land

Angesichts der Insolvenzen der Fluggesellschaften Germania sowie Flybmi Anfang des Jahres und dem damit verbundene Rückgang der Passagierzahlen ziele die Beihilfe darauf ab, den Flughafen mittelfristig in Betrieb zu halten. So heißt es in einem Papier der Europäischen Kommission. Wichtig bei der Entscheidung war offenbar auch die Bedeutung des Airports für Mecklenburg-Vorpommern. Zudem ist Rostock-Laage ein Ausweichflughafen für Berlin und Hamburg - auch nachts.

Ab 2024 ohne Hilfen

Ab 2024 will die EU keine Betriebsbeihilfen mehr zahlen. Dann muss der Airport seine Betriebskosten alleine tragen. Vom Flughafen selbst wollte beziehungsweise konnte sich niemand dazu äußern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.07.2019 | 16:00 Uhr