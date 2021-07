Stand: 30.07.2021 17:34 Uhr Flughafen Rostock-Laage: Neue Reiseziele ab 2022

Von kommendem Frühjahr an können Urlauber von Rostock-Laage aus zu vier Zielen am Mittelmeer fliegen. Zwischen April und Oktober startet die Charterfluggesellschaft Corendon Airlines ins türkische Antalya, nach Hurghada in Ägypten, Rhodos und Kreta. Buchungen seien ab sofort möglich, sagte Flughafenchefin Hausmann. Ebenfalls ab sofort buchbar sind Urlaubsflüge für die bevorstehende Wintersaison. Ab Oktober wird Hurghada angeflogen, Anfang November kommen Fuerteventura und Antalya dazu. | 30.07.2021 17:34

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.07.2021 | 17:34 Uhr