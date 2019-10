Stand: 03.10.2019 12:46 Uhr

Flughafen Heringsdorf zieht positive Bilanz

Knapp vier Wochen vor dem Ende der Flugsaison zieht der Flughafen Heringsdorf auf der Insel Usedom eine positive Bilanz. Bis Ende September verzeichnete der Airport mehr als 18.500 Linienflugpassagiere, knapp 5.000 mehr als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Am vergangenen Sonnabend ist in dieser Saison zum letzten Mal ein Airbus aus Zürich gelandet und zurückgeflogen. Wie die Schweizer sind in diesem Jahr auch die Gesellschaften, die von Dortmund, Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf nach Heringsdorf fliegen, zufrieden. Nach Angaben von Flughafengeschäftsführer Dirk Zabel lag die Auslastung der Maschinen bei 80 bis 90 Prozent.

Mehr Engagement aus Polen gewünscht

"Wir haben neben dem Landkreis neue Partner hinzugewonnen, wie zum Beispiel die Kaiserbäder" sagt Zabel, "außerdem das Land Mecklenburg Vorpommern, das uns gerade in den letzten drei bis vier Jahren bei den Investitionen unterstützt hat, die wir auf dem Flugplatz getätigt haben“, so Zabel. Allerdings, sei es bislang nicht gelungen, polnische Partner ins Boot zu holen: "Obwohl sich Swinemünde unheimlich entwickelt und ein Hotel nach dem anderen gebaut wird, bekennt sich die Stadt nicht zu unserem Flughafen."

Bis vor wenigen Jahren noch Schließung diskutiert

In den vergangenen Jahrzehnten ist der Flughafen durch Höhen und Tiefen gegangen. Noch vor wenigen Jahren wurde die Schließung diskutiert. Mittlerweile sei er ein wichtiger Teil der Infrastruktur der Insel Usedom, sagt Zabel. Derzeit bereitet der Heringsdorfer Flughafen die Saison 2020 vor. Eine Fluglinie ist bereits schon jetzt buchbar. Die "Swiss" fliegt Heringsdorf auch im kommenden Jahr wieder an.

Weitere Informationen Jubiläum: 100 Jahre Flughafen Heringsdorf Der Flughafen Heringsdorf hat am Sonntag 100 Jahre Passagierflug auf Usedom gefeiert. Er ist der älteste Flughafen in Mecklenburg-Vorpommern. Die erste Maschine startete am 5. Juli 1919. mehr Heringsdorf: Erster Urlaubsflieger gelandet Am Heringsdorfer Flughafen ist am Sonnabend-Nachmittag die erste Swiss-Maschine dieser Saison gelandet. Bis September wird der Airbus jeden Sonnabend Urlauber auf die Insel bringen. mehr Flughafen Heringsdorf auf Erfolgskurs Immer mehr Passagiere nutzen den Flughafen auf der Insel Usedom. Dort freut sich der Chef über die Rekordzahl von rund 42.000 Abfertigungen und damit das bisher erfolgreichste Jahr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Mittagsschau kompakt | 03.10.2019 | 12:00 Uhr