Flüchtlingssituation in MV: Es ist noch Platz Stand: 13.04.2022 12:20 Uhr Weiterhin erreichen viele Flüchtlinge aus der Ukraine auch Mecklenburg-Vorpommern. Im Landkreis Nordwestmecklenburg zum Beispiel gibt es deshalb eine neue größere Anlaufstelle. In den anderen Kreisen sind die Notunterkünfte nicht vollständig belegt.

Bisher war in Nordwestmecklenburg ein Hotel in Wismar vorgesehen, das sei aber nun voll belegt, so ein Kreis-Sprecher. Deshalb werde ab Donnerstag die Sporthalle des Berufsschulzentrums in Wismar genutzt. Registriert seien im Landkreis bisher mehr als 1.700 Ukrainer.

Keine Zuweisungen vom Bund nach Königsteiner Schlüssel

Laut Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) hat ganz Mecklenburg-Vorpommern in den zurückliegenden 14 Tagen keine Zuweisungen von Geflüchteten seitens des Bundes nach dem Königsteiner Schlüssel erhalten. Die Menschen, die jetzt ankommen, kommen individuell, auf Privateinladung oder weil es nach ihrem Status möglich ist, zu reisen.

Notunterkunft Friedland ist leergezogen

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind bis zum Dienstag 2.121 Geflüchtete angekommen, davon leben zur Zeit 134 in Unterkünften, 1.987 sind privat oder in angemieteten Wohnungen untergebracht. Die Notunterkunft in Friedland ist seit Dienstag leer gezogen. 2.148 Geflüchtete sind in der Stadt Rostock offiziell registriert, davon 1.219 in Wohnungen. Sie wurden entweder von Privatleuten aufgenommen oder leben in angemieteten Wohnungen. Rund 600 Ukrainer sind in der Notunterkunft der Hansemesse untergebracht.

Zahlen ungenau - noch nicht alle Geflüchteten sind registriert

Landkreis Vorpommern-Rügen: Derzeit sind im Landkreis 1.682 Flüchtlinge aus der Ukraine erfasst, der Landkreis geht jedoch davon aus, dass es rund 2.000 Menschen aus der Ukraine sind, da sich noch nicht alle gemeldet haben. Untergebracht sind derzeit 762 privat, 427 in Wohnungen, 305 in zusätzlich vom Landkreis bereitgestellten Unterkünften wie Hotels oder Jungendherbergen und 187 in den neun Gemeinschaftsunterkünften der Landkreises.

Ferienlager wird nicht für Geflüchtete gebraucht

In Vorpommern-Greifswald sind derzeit 1.586 Flüchtlinge aus der Ukraine erfasst. 126 sind in einer Gemeinschaftsunterkunft in Loitz, einer früheren Grundschule untergebracht, 30 in der Jagdschule in Ueckermünde. Die anderen 1.430 Menschen aus der Ukraine wohnen nun privat, in Ferienwohnungen und auch in Wohnungen, die von den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt wurden. Ein ursprünglich für das Unterbringen vorgesehene Ferienlager wird jedoch nicht gebraucht.

Wartezeiten bei der Registrierung

Insgesamt 1.856 Flüchtlinge aus der Ukraine sind derzeit im Landkreis Rostock gemeldet. Der größte Teil von ihnen ist privat untergebracht. Es sind keine Notunterkünfte belegt. Diese können im Bedarfsfall zum Beispiel in Bad Doberan schnell geöffnet werden. Es komme allerdings bei der "erkennungsdienstlichen Registrierung" zu Wartezeiten, die derzeit mehrere Wochen betragen.

