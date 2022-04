Stand: 04.04.2022 11:00 Uhr Flüchtlingsschleusungen aus Belarus 2021: Deutlich mehr Fälle

Die illegalen Einreisen von Flüchtlingen im Herbst 2021 über die sogenannte Belarus-Route haben in Vorpommern die Zahl der Kriminalitätsfälle in diesem Bereich deutlich steigen lassen. 2021 registrierte die Polizei insgesamt rund 900 Straftaten gegen das Aufenthalts-, Asyl- und das EU-Freizügigkeitsgesetz. Das war mehr als das Dreifache des Wertes von 2020. Hintergrund war die hohe Zahl an Menschen, die vor allem aus Syrien, Irak, Iran und Jemen kamen und meist mit Schleusern von der polnischen Grenze zu Belarus in Fahrzeugen in den Süden Vorpommerns gebracht wurden. | 04.04.2022 11:00

